Lance de laboratório do Feirense desbloqueou jogo frente ao Varzim

O Feirense somou, ontem, a segunda vitória consecutiva e o terceiro jogo seguido sem sofrer golos. Perante um Varzim aflito na tabela, a equipa de Filipe Rocha somou as melhores oportunidades e o treinador até 'desmontou' a forma como surpreendeu os poveiros, nomeadamente no lance do 0-1.





"Entrámos bem no jogo. O Varzim tentou fechar o jogo interior e tentámos um pouco mais por fora e na profundidade. Aliás, o primeiro golo surge numa situação assim e que tínhamos conversado antes do jogo. O adversário pensava que íamos rodar o jogo, mas metemos em profundidade no mesmo lado. O Edson isolou-se e desmarcou muito bem o Marcus", começou por explicar Filipe Rocha, prosseguindo: "A equipa foi tentando controlar o jogo sem perder de vista a baliza adversária. O Varzim teve um remate perigoso de fora da área e pouco mais. Nós tivemos várias aproximações à baliza onde podíamos ter concluído melhor. Depois do intervalo, sabíamos que o Varzim ia correr atrás dos pontos. Tivemos uma grande penalidade que não aproveitámos, a equipa nunca se intranquilizou, procurou sempre o 0-2 que acabámos por conseguir. Por tudo isto, a vitória é justa."Ontem, curiosamente, Miguel Leal até tentou surpreender o adversário com uma nuance tática, mas nem mesmo os três centrais foram suficientes para travar os fogaceiros. "Estamos preparados para defrontar qualquer sistema tático. Os meus jogadores sabem que têm de fazer uma leitura rápida sobre a forma de se posicionar do adversário. Pelo 11 inicial, percebi como o Varzim podia jogar e disse-lhes logo que tínhamos de aproveitar os corredores laterais. Os meus jogadores estão de parabéns pela forma como jogaram e por saberem o que fazer num terreno muito pesado", finalizou o treinador do Feirense.