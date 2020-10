Lateral esquerda é dúvida para tirar no Estoril

Filipe Rocha pode, entre outras eventuais, promover uma mudança na sua defesa para a partida da próxima terça-feira, no reduto do Estoril. Trata-se do caso da lateral esquerda. Ruca lesionou-se em Coimbra, em jogo da terceira jornada, e daí para cá Zé Ricardo tem sido o titular da posição.





Porém, no resultado pesado averbado diante do Chaves, Ruca rendeu o brasileiro ao intervalo e fez toda a segunda parte, sem esquecer que já tinha somado minutos no desafio da Taça de Portugal, ante o União de Montemor. O treinador do Feirense não tem mexido na sua estrutura habitual, a não ser em caso de lesões, mas olhando ao que foi a partida azarada dos fogaceiros perante os transmontanos, pode estar na calha uma alteração na asa esquerda do quarteto mais recuado.