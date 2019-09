Lateral Zé Ricardo brilha na equipa sub-23 do Feirense

Contratado esta época pelo Feirense ao Mirandela, o lateral Zé Ricardo tem dado nas vistas na equipa sub-23 dos fogaceiros. Em três jogos disputados na Liga Revelação, o jogador de 21 anos leva já três golos apontados.





Depois de se ter estreado a marcar no empate frente ao Cova da Piedade, Zé Ricardo foi decisivo na partida deste sábado da equipa de Santa Maria da Feira. Num jogo que o Feirense venceu por 2-1, o brasileiro apontou os dois golos.O lateral, que já tinha deixado boas indicações na pré-temporada, tem aproveitado a Liga Revelação para somar minutos, estando, certamente, debaixo do 'radar' do técnico Filipe Martins.