Latyr encheu o meio-campo em Vizela

A lesão de Washington 'atirou' Latyr para o onze do Feirense na exigente deslocação a Vizela e o senegalês encheu o meio-campo. Sem qualquer minuto somado com Rui Ferreira, Latyr fez esquecer o colega brasileiro, dando a segurança à frente da defesa que a sua equipa precisava.





Entre interceções e recuperações, Latyr ganhou 27 bolas para os fogaceiros durante os 90 minutos e praticamente não perdeu nenhuma, já que conseguiu uma taxa de sucesso no passe superior a 90% (44 passes certos).Apesar de ter menos ritmo de jogo do que os colegas, e a cumprir um período de Ramadão que pode atrapalhar o rendimento dos atletas profissionais, a verdade é que o treinador fez cumprir a velha máxima de que todos contam e lançou o senegalês num dos grandes jogos da jornada 31 da Liga Sabseg.O rendimento individual demonstrado em prol de um coletivo, que viu os ferros da baliza vizelense impedir o triunfo, são sinónimo de garantia de qualidade para as três últimas jornadas do campeonato. Ou seja, com ou sem Washington, não parecem restar dúvidas de que Latyr é um elemento ainda mais a ter em conta nas contas do Feirense e de Rui Ferreira.