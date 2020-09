Latyr Fall e Fabrício no onze do Feirense

O Feirense acabou por não se estrear na 1ª jornada da 2ª Liga e é provável que Filipe Rocha mantenha o onze que pensou para a receção ao Chaves na deslocação ao terreno do Vilafranquense. Nas escolhas iniciais destacam-se dois reforços. Latyr Fall e Fabrício foram as únicas de um lote agora reforçado de 10 caras novas a figurar no onze inicial.





Para as próximas rondas, a concorrência promete apertar até pela recente chegada de três nomes de peso: Tiago Almeida, David Luís e Washington. Os laterais e o médio cumprem o habitual período de adaptação aos companheiros e aos métodos do treinador, mas podem começar a ser chamados a qualquer momento.