Latyr pára três semanas

Latyr vai desfalcar o meio-campo do Feirense nas próximas três semanas. O senegalês tem uma lesão muscular num adutor e aumenta para cinco as baixas no plantel fogaceiro para o dérbi com a UD Oliveirense, na tarde de amanhã, onde os fogaceiros vão procurar voltar ao hábito dos triunfos depois do desaire ante o Vizela.





Gui Ramos, Monteiro, Washington e Marcus ainda recuperam da Covid-19, pelo que cumprem os respetivos períodos de isolamento domiciliário.