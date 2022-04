Lesão termina a época de Fábio Espinho

Está confirmado o pior cenário para Fábio Espinho. O médio, que saiu lesionado no duelo com o Vilafranquense, sofreu uma "fratura compressiva do prato tibial externo" no joelho esquerdo e não vai dar o seu contributo ao Feirense nas últimas quatro jornadas da Liga Sabseg.

O jogador de 36 anos confirmou a lesão nas redes sociais, aproveitando para salientar ter cumprido "uma das melhores épocas a nível individual". "Infelizmente a época terminou para mim da pior maneira. Sem dúvida que estava a ser uma das melhores épocas a nível individual, mesmo cota, com 36, senti-me feliz e valorizado no meio de tanta juventude. Agora é recuperar e dar força aos meus colegas para as 4 finais que faltam ganhar. Obrigado a todos pelo carinho. Ó fratura compressiva do prato tibial externo!?! VAMOS A ISSO", escreveu.

Um dos capitães de equipa e uma das peças mais importantes na formação de Rui Ferreira, Fábio Espinho participou em 27 encontros esta temporada, marcando sete golos e assinando cinco assistências.