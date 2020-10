Liga elogia organização e comportamento do público

A Liga Portugal elogiou a organização do Feirense e o comportamento do público no teste-piloto realizado, ontem, frente ao Chaves. Numa nota publicada no site oficial, o organismo que rege o futebol profissional aplaudiu o trabalho desenvolvido pelos fogaceiros na última semana que culminou num jogo sem qualquer incidente, onde se registaram 392 espetadores nas bancadas.





"O acesso dos adeptos decorreu com a responsabilidade esperada, com todas as normas de segurança rigorosamente cumpridas. Os adeptos entraram de forma faseada e ordeira no estádio, que estava equipado com dispensadores de álcool gel à entrada. Para rastreio aleatório foi ainda efetuada uma recolha de dados dos compradores dos bilhetes, que se sentaram em lugares marcados", pode ler-se.Também Pedro Proença fez um balanço positivo deste último teste-piloto: "Parabéns a todos os envolvidos, em especial aos adeptos, por terem contribuído para que o futebol seja, mais uma vez, um importante exemplo de conduta e comportamento responsável para toda a sociedade."