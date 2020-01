Luta reforçada no miolo do Feirense

Castigado com cinco amarelos, Christian falhou a partida, em Rio Maior, diante do Vilafranquense, que acabou empatada a uma bola, e João Amorim assumiu a posição na ausência do brasileiro. Foi a estreia do número 15 com a camisola fogaceira, e logo como titular.





Para a receção do próximo domingo ao Cova da Piedade há, nesta ordem de ideias, uma luta reforçada no meio-campo da equipa orientada por Filipe Rocha. O canhoto tem sido indiscutível, enquanto João Amorim chegou nesta reabertura do mercado com créditos mais que firmados na 2ª Liga. No jogo com os de Vila Franca de Xira, o centrocampista fez o 135º jogo na competição.Ao técnico dos nortenhos resta agora escolher, sabendo que nestas contas ainda entra Vítor como uma opção válida, pelo que no sector intermédio reside a esperança para a recuperação desejada rumo aos lugares cimeiros, onde o Feirense pretende chegar.