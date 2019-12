Malapata de casos clínicos atormentam Filipe Rocha

A ineficácia dos fogaceiros, conforme já escreveu o nosso jornal, tem marcado o percurso do Feirense desde que Filipe Rocha assumiu a equipa. Para além disso, o boletim clínico não tem sido nada bom conselheiro… Em cinco jogos com o técnico, de 47 anos, a orientar o conjunto de Santa Maria da Feira, a equipa já se viu condicionada por um total de sete casos clínicos.

Vejamo-los. Em Penafiel, na estreia do treinador, até nem foram as lesões a condicionarem as opções. Aí, Guilherme Ramos esteve suspenso, regressando ao onze após lesão o experiente defesa-central Ricardo. No jogo seguinte, no Fontelo, para a Taça de Portugal, diante do Ac. Viseu, num jogo em que não jogaram Ruca e Fati, lesionados, Zé Ricardo e Elves Baldé assumiram as respetivas vagas.

Já na Covilhã, Christian recuperou a titularidade após ter falhado a partida da Taça por gestão física. Com o Benfica B, 1º e até agora único jogo em casa do técnico, Fábio Espinho, com gripe, e Elves Baldé, lesionado, foram rendidos por Vítor e Abel Camará. Por último, na partida do último domingo com o Farense, a gripe atacou Feliz, entrando Boupendza no onze inicial.

Uma vitória (frente a Sp. Covilhã), dois empates (diante de Penafiel e Benfica B) e uma derrota na 2ª Liga (com o Farense), mais a eliminação na Taça de Portugal (ante o Ac. Viseu), são o corolário da mão-cheia de jogos com Filipe Rocha à frente do Feirense, onde os problemas físicos têm sido, infelizmente para os santamarianos, uma presença assídua.