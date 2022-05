O Feirense anunciou esta terça-feira a renovação de Manu Silva, médio formado no clube de Santa Maria da Feira, não tendo sido revelada a duração do novo vínculo do jogador que também pode fazer a posição de central.Esta temporada, o jovem de 20 anos fez 21 jogos, assinado dois golos e três assistências pela equipa orientada por Rui Ferreira.Este é o primeiro sinal de que os fogaceiros vão manter a aposta num plantel jovem, incluindo jogadores formados no clube, em 2022/23.