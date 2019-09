Marcolino bem composto para o Chaves

Duelo entre candidatos aguardado com expectativa Depois do empate resgatado nos últimos minutos após desvantagem de dois golos em casa do Leixões, o Feirense tem no horizonte uma receção a outro candidato à subida: o Chaves. O jogo decorrerá, no próximo sábado, a partir das 18h15, e não tem transmissão televisiva, o que, para além da natural expectativa de ver dois rivais diretos, é outro fator que deve trazer mais adeptos ao Estádio Marcolino Castro.





A equipa da casa protagonizou duas boas atuações nos dois jogos como visitada até agora disputados para o campeonato, não tendo ainda concedido golos nessa condição, recorde-se a vitória, por 2-0, diante do Vilafranquense e o empate sem golos, mas com várias oportunidades criadas, perante o Ac. Viseu.Os sócios, como sempre, não pagam ingresso e os bilhetes para o público geral são relativamente baratos, com o valor mais baixo a fixar-se nos 5 euros. São, por isso, várias as razões para aguardar uma boa casa para sábado ao final da tarde. Na memória da massa associativa ainda deve estar o último Feirense-Chaves, na época passada, onde os dois então primodivisionários emblemas protagonizaram um empate com números nada habituais: 4-4!