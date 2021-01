Marcolino Castro precisa de melhoras

Seis semanas depois do último jogo no Estádio Marcolino Castro (vitória por 1-0 sobre o Benfica B), o Feirense volta a jogar no seu estádio, esta manhã, diante do FC Porto B, com a firme vontade de que, para assegurar o objetivo da subida, será necessário tirar melhor partido do fator casa.





A equipa de Filipe Rocha conquistou 13 pontos em 24 possíveis a jogar na condição de visitado, sendo que dois destes desafios foram em casa emprestada, ao passo que a jogar fora, os fogaceiros conquistaram 14 pontos em apenas sete jornadas. Marcus deverá estar de volta ao onze titular após recuperar da Covid-19.