Marcolino Castro regista maior casa da época

Com apenas 3 derrotas nos últimos dez jogos, a equipa do Feirense atravessa um bom momento e está dentro da zona de luta pela subida de divisão, com os mesmos pontos do terceiro classificado e a apenas três do primeiro.Na jornada deste fim de semana, a equipa de Santa Maria da Feira defrontou o Rio Ave e o público compareceu num dos encontros de maior cartaz da Liga Sabseg, com cerca de 3300 adeptos nas bancadas do Estádio Marcolino Castro.Rui Ferreira, treinador do Feirense, elogiou o apoio e gostava que o cenário se repetisse dentro de duas semanas, na receção ao Leixões.