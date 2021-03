Marcolino é trunfo para a subida

Com o campeonato a aproximar-se das decisões finais, todos os pontos são importantes na perseguição dos objetivos de cada equipa e ainda mais quando se trata de uma candidatura à subida. No caso do Feirense, o ciclo de jogos em casa pode ser determinante para que esta temporada termine com o sucesso desejado. O conjunto de Filipe Rocha vai receber, no Estádio Marcolino Castro, o Ac. Viseu, Cova da Piedade, Varzim, UD Oliveirense e Penafiel. Quatro destes adversários lutam pela permanência na Liga Sabseg...





Se é verdade que todos eles procurarão pontuar em Santa Maria da Feira, também será verdade que, em teoria, o Feirense é favorito à vitória. E são essas contas que Filipe Rocha estará a fazer até mesmo para melhorar o registo caseiro até então: 12 jogos, sete vitórias, um empate e quatro derrotas. Os 14 pontos perdidos no Marcolino são um aviso para os jogos que se seguem e algo que a equipa não quererá repetir, a começar já esta segunda-feira, diante do Ac. Viseu. Os fogaceiros arrancaram para esta jornada numa posição de subida e continuar em 2.°, mais logo ao final da noite, é o grande objetivo.