Marcus: «Apoiem-nos até ao final do campeonato»

Marcus recebeu, na manhã desta sexta-feira, o prémio de melhor jogador da Liga Sabseg no mês de janeiro. O extremo do Feirense agradeceu a distinção, fruto dos votos da maioria dos treinadores da Liga Sabseg, e não esqueceu os adeptos do seu clube numa altura em que está ao rubro o topo da tabela.





"Queria agradecer o prémio de melhor jogador de janeiro. Fiquei muito contente com esta nomeação. Tudo tenho feito para ser um jogador importante na equipa do Feirense. Queria agradecer à administração da SAD, à equipa técnica e aos meus colegas de equipa. Por último, queria enviar um forte abraço a todos os nossos adeptos e espero que nos apoiem até ao final do campeonato", referiu o nigeriano.No mês passado, Marcus, de apenas 21 anos, participou em quatro jogos, marcando três golos, sendo decisivo, por exemplo, na vitória em Chaves, por 1-0. As boas prestações individuais valeram-lhe ainda 3 prémios de 'Homem do Jogo', curiosamente nas três partidas em que foi titular nesse período. A cumprir a primeira temporada no plantel principal do Feirense, Marcus soma 12 jogos, sete golos e uma assistência. Agora, foi mesmo distinguido como melhor jogador do mês de janeiro!