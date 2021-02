Marcus eleito o melhor jogador da 2.ª Liga no mês de janeiro

Marcus foi eleito o melhor jogador da Liga Sabseg no mês de janeiro, anunciou, esta quinta-feira, a Liga Portugal. Apesar de ter tido a mesmo percentagem de votação dos treinadores da competição (15 por cento) que Bouldini, da Académica, o jogador do Feirense venceu o prémio porque jogou menos tempo. O pódio ficou completo com Miguel Crespo, do Estoril.





No mês de janeiro, Marcus, de 21 anos, alinhou em quatro jogos pelos fogaceiros, tendo apontado três golos. De resto, o jovem foi eleito o 'homem do jogo' por três ocasiões no período referido. Chegado ao Feirense em 2018, Marcus está a cumprir a sua primeira época na equipa principal do clube. Até ao momento soma sete golos em 14 partidas.No plano coletivo, o Feirense ocupa neste momento o terceiro posto da Liga Sabseg, estando a um ponto do Estoril (segundo classificado) e a dois da Académica (líder da prova).