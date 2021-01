Marcus espreita titularidade

Após duas derrotas consecutivas, é provável que Filipe Rocha faça alterações no onze para a receção, de domingo de manhã, ao FC Porto B. Nesse sentido, Marcus é um dos grandes candidatos a recuperar a titularidade. O jovem extremo nigeriano estava em alta quando foi infetado com Covid-19.





Falhou o jogo com Leixões e Vizela e saltou do banco diante da UD Oliveirense. Agora, com mais uma semana de trabalho pela frente, Marcus já terá recuperado a melhor condição física, após os 10 dias obrigatórios de isolamento, e espreita uma vaga no onze que conquistou com todo o mérito. O antigo jogador dos sub-23 já marcou por quatro vezes no campeonato, tendo sido eleito em duas partidas o 'Homem do Jogo'.A grande dúvida é saber quem sai. Feliz tem lugar 'cativo', pela excelente temporada que está a realizar, sobrando Edson Farias ou Fábio Espinho. De referir ainda que Latyr é a única baixa do plantel de Filipe Rocha para a receção aos azuis e brancos.