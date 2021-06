Marcus estreou-se pela seleção da Nigéria

Marcus já é internacional 'AA' pela seleção da Nigéria. Esta noite, o extremo do Feirense foi utilizado durante os últimos 3 minutos num jogo de caráter particular frente aos Camarões, orientados pelo português António Conceição. A Nigéria, refira-se, perdeu 1-0.





Com 21 anos, e depois de uma época de estreia como profissional onde marcou 11 golos na Liga Sabseg, o jovem jogador africano acaba de cumprir o sonho de atuar pela seleção do seu país.Descoberto pela SAD do Feirense em 2018, viajou para o nosso país para atuar nos juniores. Na época passada foi chamado aos sub-23 e somou sete golos na Liga Revelação.O salto para a equipa principal parecia inevitável e Marcus agarrou o lugar com classe: oito vezes eleito 'Homem do Jogo' no campeonato, foi ainda distinguido pela Liga Portugal como o melhor jogador da prova em janeiro.