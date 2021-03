Marcus falha Mafra

Marcus é baixa de peso para o jogo, de amanhã, do Feirense no reduto do Mafra. O nigeriano, de apenas 21 anos, tem sido um dos grandes destaques da atual edição da Liga Sabseg e, naturalmente, da equipa orientada por Filipe Rocha. Com oito golos marcados e uma assistência, Marcus completou, diante do Estoril, uma série de cinco cartões amarelos e ficou, automaticamente, excluído desta jornada.





A cumprir a primeira temporada como profissional, o extremo apenas precisou de algumas jornadas para merecer a titularidade e não mais ficou fora das opções iniciais. As boas prestações individuais já valeram vários pontos à equipa de Santa Maria da Feira e a sua influência acabou distinguida com cinco prémios de 'Homem do Jogo' e com o galardão de melhor jogador da competição em fevereiro, atribuído pela Liga.A entrada de Feliz para um dos corredores do ataque poderá minimizar as preocupações do treinador, já que o experiente jogador ficou afastado da receção ao Estoril depois de ter apresentado queixas físicas de última hora. Uma semana volvida, é expectável que Feliz já se apresente em melhores condições e o seu regresso ao onze surge na melhor altura.