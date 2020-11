Marcus faz golo a cada 33 minutos

Mora em Santa Maria da Feira o jogador da 2ª Liga que menos tempo precisa para fazer golos. Marcus, de apenas 20 anos, está a cumprir a sua primeira temporada como jogador profissional e marca a cada... 33 minutos. O jovem talento nigeriano tem sido uma verdadeira arma secreta para Filipe Rocha e já leva dois golos no campeonato.





Logo na estreia, Marcus foi lançado no terreno do Estoril e deu o empate aos fogaceiros. Poucos dias depois, foi lançado diante do Mafra e, após um lance individual, fez um dos melhores golos até ao momento da 2ª Liga, dando a tranquilidade (3-1) aos de Santa Maria da Feira. Foram dois golos em 40 minutos em campo!! Seguiram-se 25 minutos em Viseu e, apesar das boas movimentações ofensivas, Marcus esteve 'apenas' perto de assistir João Victor e Feliz.Voltando aos golos, e à rapidez de os marcar, Gonçalo Ramos (Benfica B) faz o gosto ao pé a cada 51 minutos, Okitokandjo (Mafra) a cada 85 e Gustavo Henrique (Penafiel) a cada 101. Marcus, com dois tentos, leva a melhor sobre a concorrência... Por ter apenas um golo, Fidelis (Mafra) não entra nesta equação, ele que soma apenas 14 minutos oficiais.