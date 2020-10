Marcus, herói improvável em Santa Maria da Feira

Marcus foi um herói improvável ao marcar na sua estreia o golo que deu o empate frente ao Estoril e que consequentemente valeu um ponto a equipa de Santa Maria da Feira.





O nigeriano que realizou o seu primeiro jogo no encontro da Taça de Portugal com o U.Montemor, chegou aos fogaceiros em 2018 proveniente do Remo Stars, tendo incialmente alinhado pelos juniores e pela equipa sub-23.Esta época ganhou o lugar no plantel principal depois de já na temporada passada ter mostrado a sua veia goleadora ao ser o melhor marcador da sua equipa na Liga Revelação com sete golos em 28 jogos. O extremo-esquerdo procura agora ser mais vezes primeira opção na equipa de Filipe Rocha.: Tiago Vaz