Marcus já é o melhor marcador do Feirense na Liga SABSEG

Figura de destaque na temporada do Feirense, Marcus apontou mais um golo no passado fim de semana e isolou-se na lista de melhores marcadores dos fogaceiros no campeonato. Até ao momento, o extremo soma cinco golos.





Recuperado da Covid-19, o jovem regressou ao onze, marcou e ultrapassou Feliz na lista de melhores marcadores do Feirense na Liga SABSEG (Feliz tem mais um golo na Taça de Portugal). No fim da partida, o nigeriano não escondeu a satisfação pelo tento obtido e pelo triunfo: "Estou contente por voltar a jogar e por voltar à equipa. Esta foi uma vitória importante para nós. Sabíamos da importância do jogo e cumprimos a nossa obrigação. A vitória foi justa. Mais uma vez, marquei e estou feliz pelo golo e por ter contribuído para a conquista de mais estes três pontos".Marcus chegou aos cinco golos em 385 minutos. Feliz soma quatro em 1340' e Fabrício fez balançar as redes adversárias em quatro ocasiões, tendo precisado de 951 muinutos.