Marcus no onze do Feirense é sinónimo de golo

Dois jogos a titular, dois golos marcados. Marcus continua a provar todo o seu talento e voltou a fazer o gosto ao pé na Póvoa de Varzim, no segundo jogo consecutivo a titular. Depois da estreia diante do Benfica B, onde também marcou, o jovem nigeriano abriu o marcador diante do Varzim, subindo para quatro os golos apontados na presente temporada, a sua primeira na equipa principal do Feirense.





Marcus faz golo a cada 63 minutos em campo, uma marca só superada por Gonçalo Ramos, que marcou a cada 51 minutos com a camisola da formação B do Benfica. Na Póvoa de Varzim, Marcus mostrou toda a sua capacidade para ler o jogo quando se desmarcou no corredor direito, enquanto a equipa ensaiava uma jogada pelo lado oposto: Ícaro lançou Edson em profundidade numa altura em que o adversário pensava que o central ia rodar a bola para a direita; Edson correu mais rápido do que a defesa poveira, levantou a cabeça e cruzou com conta, peso e medida.Nessa altura, já Marcus tinha ganho em velocidade ao opositor direto e 'esperava' pela bola em zona de finalização; No sítio certo, o talentoso nigeriano encostou, a bola ainda foi à trave, mas acabaria mesmo por entrar, dando o 0-1 ao Feirense. Por Santa Maria da Feira vive um candidato à subida que ganhou novo fôlego com a chegada de um jovem ao onze: Marcus.