Marcus volta a jogar pela seleção da Nigéria

Depois dos elogios que recebeu por parte do selecionador nigeriano, Marcus voltou a atuar ao serviço da seleção principal da Nigéria. O extremo do Feirense foi suplente utilizado, esta terça-feira, no segundo amigável das 'Super Águias' em solo austríaco frente aos Camarões, tendo entrado aos 67 minutos do empate a zero com a formação treinada pelo português António Conceição.





Esta foi a segunda internacionalização do jovem de 21 anos, depois de se ter estreado pela seleção comandada por Gernot Rohr na sexta-feira, num encontro que a Nigéria perdeu por 1-0.Neste segundo embate com os 'Leões Indomáveis', o selecionador da Nigéria apostou no sistema 3-5-2 e, embora o atleta do Feirense tenha atuado como extremo direito, Gernot Rohr revelou que Marcus foi testado como ala esquerdo no último treino antes da partida.Mais uma vez, o técnico alemão voltou a elogiar o empenho do jovem nos trabalhos da seleção. "O Marcus, que normalmente é extremo, treinou como lateral, e esteve muito bem. É interessante ver como ele trabalha, sempre com bom espírito e com muita qualidade. Gostei muito do último treino", referiu.Há três épocas no Feirense, o jovem terminou a época 2020/21 com 11 golos em 28 jogos.