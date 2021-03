Marcus volta às opções de Filipe Rocha

Depois do desaire frente ao Mafra, Filipe Rocha encara a partida frente ao Ac. Viseu com uma notícia positiva. Marcus cumpriu um jogo de suspensão, mas está agora de regresso às opções do técnico.





Os fogaceiros vêm de duas derrotas seguidas, pelo que o regresso de nigeriano pode ser um aspeto importante para equipa voltar aos bons resultados. O jovem, de apenas 21 anos, tem sido um dos destaques da Liga Sabseg, somando oito golos na competição e tendo sido eleito o melhor jogador da prova no mês de fevereiro.Com 24 jogos disputados, o Feirense segue no 2º lugar da tabela classificativa, com 46 pontos.