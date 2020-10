Mascote Billas larga 200 balões cor-de-rosa

Outubro chega hoje ao fim, mas a luta não pode parar. Foi este o mote da SAD do Feirense para encerrar uma série de iniciativas que visaram consciencializar as pessoas para a prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama. Numa ação simbólica, a mascote Billas foi ao centro do relvado do Estádio Marcolino Castro largar 200 balões cor-de-rosa que coloriram os céus de Santa Maria da Feira.





Durante todo o mês, os fogaceiros levaram a cabo várias iniciativas sobre esta causa, a começar pelos jogadores da equipa principal que entraram para todos os jogos com t-shirts cor-de-rosa com o mote da campanha "Uma luta de todos". Em campo também usaram braçadeiras rosa. Nas redes sociais, a SAD foi partilhando vídeos, não só de jogadores a revelarem números preocupantes sobre a doença, mas também a deixar avisos sobre a importância da prevenção. Houve ainda o testemunho real de uma adepta do clube que superou um cancro e aceitou partilhar a sua experiência.No final do mês fica, então, a ação simbólica do Billas registada em vídeo.