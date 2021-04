Mascote do Feirense deixa dicas para ajudar o Planeta

Uma semana depois de ter, de forma simbólica, apagado as luzes do Estádio Marcolino Castro mostrando a sua preocupação pelas alterações climáticas, o Billas voltou às redes sociais com uma publicação virada para a ecologia. A mascote da SAD do Feirense deixou algumas dicas para ajudar o Planeta.





Uma das prioridades passa pela diminuição do consumo de energia e aí há vários passos possíveis a seguir: desligar aparelhos eletrónicos que não estejam a ser utilizados; tomar banhos mais curtos; desligar lâmpadas quando se sair de uma divisão; optar por lâmpadas mais económicas.A redução do consumo da água é outra das grandes preocupações atuais. O Billas sugere fechar a torneira enquanto se escova os dentes, regar as plantas nas horas de menos sol, só lavar a roupa quando a máquina estiver cheia e utilizar a água da chuva para atividades não potáveis.A separação correta do lixo é algo mais comum em muitas famílias e o Billas recorda o material que deve ser colocado nos caixotes de cor amarela, azul, verde e castanha. Após essa separação, a reciclagem é o passo seguinte e há imensos benefícios de quem tem este cuidado: conservação de recursos naturais e matérias-primas, como a madeira; redução do lixo em aterros sanitários e incineradoras; produzir materiais a partir de resíduos consome menos água e energia e reduz a emissão de gases do efeito de estufa para a atmosfera.Para finalizar, a mascote deixa alguns conselhos mais gerais: Preserve o meio ambiente; Proteja as árvores; Não polue solos e cursos de água; Troque o plástico pelo papel; Incentive outros a serem mais ecológicos, a começar pelos mais novos.