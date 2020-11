Mascote do Feirense festeja São Martinho 

A mascote do Feirense não perde uma oportunidade para surpreender os adeptos do seu clube ou os habitantes de Santa Maria da Feira em geral. Ontem, para celebrar o São Martinho, o Billas saiu à rua com um carrinho de assar castanhas e ofereceu o doce típico desta altura do ano a quem passava.





Do centro histórico da Feira a algumas freguesias do Concelho como Rio Meão e S. João de Ver, o Billas voltou a espalhar simpatia. Como se pode ver no vídeo, o carinho dos adeptos foi recíproco, em especial dos mais novos.