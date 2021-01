Mascote do Feirense promove 'fair play'

'Fair play' e desportivismo. A mascote do Feirense surpreendeu todas as outras mascotes da 1.ª e 2.ª Liga com a oferta de camisolas do Feirense em tamanho XXL... como se recomenda, no caso. As prendas de Natal chegaram nos últimos dias e foram reveladas hoje, Dia dos Reis. O Billas ofereceu uma camisola oficial do Feirense às outras 17 mascotes com o nome de cada uma delas.





Draco (FC Porto), Jubas (Sporting) e Super Afonso (V. Guimarães) foram apenas algumas das que retribuíram o presente com o envio de vídeos e fotografias onde agradeceram a surpresa e mostraram a sua nova camisola.