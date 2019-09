Mau estado do relvado obriga Feirense a mudar local do treino

Situação insólita esta manhã em Santa Maria da Feira. A equipa de Filipe Martins chegou ao Complexo Desportivo para treinar, como habitualmente, mas o relvado não apresentava as condições necessárias para trabalhar e os jogadores voltaram ao autocarro para treinarem no Estádio Marcolino Castro. Uma situação que, naturalmente, não passou despercebida a quem costuma assistir aos treinos da equipa.





Recorde-se que o complexo está a sofrer profundas obras de melhoramento, mas, aparentemente, nenhum dos dois relvados naturais tem condições para a prática do futebol. O mini-estádio continua sem ser utilizado, mesmo pelos Sub-23. A equipa de Tiago Conde tem jogado no Marcolino e até já teve de ir jogar ao Seixal porque a equipa principal jogava no estádio nesse fim-de-semana.Os fogaceiros deverão, então, passar a treinar no Marcolino, situação que apenas é possível porque nas próximas quatro semanas não se realizará lá qualquer partida oficial: o Feirense desloca-se a Coimbra e depois ao terreno do Berço, para a Taça de Portugal, antes da paragem das competições.