Meio-campo bem competitivo

A vitória sobre o Chaves no regresso aos jogos do campeonato provou mais um ponto forte do plantel do Feirense. O meio-campo está muito bem servido naquilo que é a relação entre os fatores qualidade e quantidade.O capitão Cris voltou de lesão e, no seu primeiro jogo esta época, foi logo titular, acompanhado por Christian, autor do golo da vitória do último sábado, e Fábio Espinho, reforço em estreia e que agarrou logo o lugar no onze.Por falar em reforços, Bruno Ramires recuperou a forma e foi utilizado, havendo ainda o experiente Vítor e o jovem Afonso Brito, que havia sendo opção inicial até ao duelo com os transmontanos.Resumindo, Filipe Martins tem uma meia dúzia de jogadores ao seu dispor para o miolo. Competitividade interna não falta e o técnico agradece.