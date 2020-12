Mica eleva para nove o número de épocas a marcar enquanto sénior

Para além de ter ajudado o Feirense a bater o Benfica B no início do mês de dezembro, o golo de Mica frente aos encarnados teve um significado especial para o médio. Esta é a nona época do jogador, de 27 anos, como sénior e em todas elas o médio fez balançar as redes adversárias.





Mica estreou-se como sénior em 2012/13, ao serviço do Portimonense, e marcou dois golos nessa temporada. A sua época mais produtiva foi em 2016/17, altura em que apontou seis dos 30 golos que leva na carreira.Este ano, no reencontro com Filipe Rocha- com quem tinha trabalhado no U. Madeira e no Sp. Covilhã-, Mica até nem começou como titular, mas rapidamente ganhou lugar nas primeiras escolhas do técnico. Apesar de ser médio-ofensivo de origem, o jogador tem atuado numa posição mais recuada do terreno.