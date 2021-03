Mica espreita regresso ao onze do Feirense

Filipe Rocha deve proceder a duas alterações no onze do Feirense para a visita desta segunda-feira ao terreno do Mafra. Mica cumpriu castigo na última jornada e pode reocupar a sua habitual posição no centro do terreno, ao lado de João Tavares. Ao que tudo indica, Latyr deverá ser o elemento preterido.





A outra alteração também é um pouco esperada, já que Marcus vai cumprir castigo, por acumulação de amarelos, e para o seu lugar entrará Feliz, que ficou fora do embate com o Estoril, da última terça-feira, devido a um problema físico de última hora.Nas últimas jornadas, o Feirense tem visto alguns dos seus habituais titulares de fora, nomeadamente por acumulação de amarelos, mas a verdade é que a equipa até nem se tem ressentido dessas ausências. Gui Ramos, Zé Ricardo e João Tavares foram alguns dos que tiveram descanso forçado, mas o Feirense venceu.No que toca a lesionados, apenas David Luís está entregue ao departamento clínico.