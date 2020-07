Mica já treina às ordens de Filipe Rocha

Depois de ser apresentado, esta quinta-feira, como reforço do Feirense, Mica já participou na sessão de treino do clube nesta sexta-feira. O jogador, de 27 anos, reencontra assim Filipe Rocha, com quem tinha trabalhado no Sp. Covilhã em 2017/18.





Para além de Mica, a formação de Santa Maria da Feira já assegurou a contratação de outro médio, no caso Latyr Fall. Neste momento, para além dos dois reforços, o Feirense conta com Cris, Afonso, João Tavares e Fábio Espinho para a zona intermediária do terreno.Fabrício Simões completa o lote de cara novas nos fogaceiros.