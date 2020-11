Mica mostra-se a Filipe Rocha

Apesar da derrota frente ao Amora, o último jogo do Feirense ficou marcado pela estreia de Mica como titular no conjunto fogaceiro. Mesmo com a eliminação na Taça de Portugal, o médio deixou boas indicações e mostrou que pode ser um elemento importante para Filipe Rocha.





Um dos dados estatísticos que mais salta à vista na exibição do ex-Sp. Covilhã está relacionado com o facto de o jogador ter apresentado uma eficácia de passe de 86 por cento. A isto soma-se as sete recuperações de bola, isto num jogo em que Mica jogou em terrenos mais recuados do que aqueles que costumo pisar. No plano ofensivo, o camisola 77 realizou dois dribles e um remate, dados insuficientes para ajudar à passagem do Feirense.Na presente temporada, Mica, que já havia trabalhado com Filipe Rocha no U. Madeira e no Sp. Covilhã, soma dez partidas realizadas pelo Feirense.