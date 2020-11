Mica: o goleador da Taça de Portugal

Mica ainda não se estreou a titular no Feirense e também ainda não marcou qualquer golo ao serviço da nova equipa, mas quem conhece bem o médio que chegou da Covilhã sabe que Filipe Rocha ainda terá muitas alegrias com o rendimento deste jogador. E o currículo de Mica fala por si, a começar na veia goleadora na Taça de Portugal. A dois dias dos fogaceiros receberem o Amora, convém 'apenas' recordar os 4 golos que o médio marcou nas nove partidas realizadas na prova rainha.





Um registo notável e nada habitual, mas onde podemos acrescentar outra estatística curiosa: Mica é também goleador no campeonato e pode orgulhar-se de marcar em todas as (oito) épocas que já leva de sénior. No total são já 29 golos na carreira e até mesmo quando o algarvio disputou o principal campeonato da Polónia também fez o gosto ao pé.A título de curiosidade, o melhor registo de Mica no que aos golos diz respeito foi no União da Madeira, com 6 remates certeiros, onde foi treinado por... Filipe Rocha.