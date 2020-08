Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Monteiro reforça centro da defesa do Feirense Ex-Leixões vai reencontrar Filipe Rocha, técnico com quem trabalhou no Freamunde em 2014/15





OFICIAL. Pedro Monteiro abraça novo desafio

• Foto: feirense