Movimento Feirense aponta ilegalidade estatutária na constituição do CD Feirense 1918

Foi um dos temas fortes da sessão de esclarecimento realizada pela direção do Feirense, no passado dia 12 de setembro, que tinha como principal ponto de discussão o diferendo entre clube e SAD, e continua a dar que falar. Este sábado, o Movimento Feirense apontou para uma alegada ilegalidade estatutária no recém constituído CD Feirense 1918.Realçando o facto de Pedro Martins, treinador do Al-Gharafa e sócio do Feirense, ter utilizado as suas redes sociais para manifestar apoio a essa interpretação, o Movimento Feirense confirmou "o seu total apoio" à análise jurídica de Dr. Fernando Ferreira Lino, Procurador Geral Adjunto no Tribunal da Relação de Lisboa e também sócio do Feirense.Na nota emitida, o Movimento Feirense realça que a decisão de aceitar a denominação de "CD Feirense 1918 - Associação Desportiva" por parte da direção do Feirense deveria ser da exclusiva competência dos sócios, realçando ainda que os estatutos do clube são claros em relação à proteção e gestão do património imaterial: "O nome do clube, bem como outros atributos, são considerados património imaterial de valor inestimável que deve ser gerido com o máximo respeito e consideração."Nesse sentido, "o Movimento Feirense, em defesa dos interesses e da identidade da região e das suas instituições, vê como imperativa a clarificação e a preservação da integridade do Clube Desportivo Feirense. Nesse sentido, este movimento apoia de forma inequívoca as observações do Dr. e Procurador Geral Adjunto Fernando Ferreira Lino, sublinhando a necessidade de um debate informado e construtivo sobre a matéria".Recorde-se que depois das questões levantadas pelos sócios e adeptos do Feirense na sessão de esclarecimento, o CD Feirense 1918 tomou a decisão de congelar a sua atividade para época 2023/24. A direção do Feirense reagiu com tristeza a essa opção e reafirmou o seu apoio ao novo clube.