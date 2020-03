Nem ao domingo há folga: Plantel do Feirense fiel ao planeamento das equipas técnica e médica

A série de seis vitórias consecutivas e 11 jogos sem perder que fizeram o Feirense ascender ao 3º lugar da classificação da 2ª Liga fazem com que equipa técnica e médica não facilitem no plano de treino traçado para todos os jogadores do plantel cumprirem neste indeterminado período de pausa competitiva.





Foi desta forma que os fogaceiros não desarmaram do trabalho físico num domingo, dia a que comummente se atribui o descanso semanal. A título de exemplo, Christian, um dos imprescindíveis de Filipe Rocha, publicou aquilo que foi mais um dia de treino no seu ambiente caseiro.Entretanto, a SAD interagiu com os adeptos nas suas redes sociais através de duas imagens com Pedro Henrique, Feliz e Christian na companhia da mascote Billas onde era pedido que se identificasse as 5 diferenças de uma para outra.