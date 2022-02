«Nem barba tens, como é possível uma criança apitar um jogo destes»: Adjunto do Feirense suspenso por 22 dias

Carlos Manuel, treinador-adjunto do Feirense, foi suspenso por 22 dias por palavras dirigidas ao árbitro do jogo com a Académica, Carlos Macedo, que foram enquadradas como lesivas da honra e reputação da equipa de arbitragem."Não é falta nenhuma seu filho da p***", disse Carlos Manuel, motivo que levou o árbitro de 35 anos da AF Braga a dar-lhe ordem de expulsão. "Após ser expulso continuou insultando o árbitro dizendo: 'És mesmo filho da p***, nem barba tens, como é possível uma criança apitar um jogo destes'", reportou o árbitro no seu relatório, de acordo com o mapa de castigos da FPF.Carlos Manuel foi ainda multado em 1.340 euros por estas incidências. Já Fábio Espinho vai cumprir um jogo de suspensão por ter visto o 5.º cartão amarelo na Liga Sabseg.