Ninguém dribla mais do que Boupendza

Magia não falta a Aaron Boupendza. O avançado é o jogador que domina no que a dribles diz respeito na 2ª Liga, uma vez que o internacional gabonês soma uma média de 11 dribles por jogo nas primeiras quatro jornadas do campeonato, superiorizando-se a Ángel Torres, do FC Porto B, com 10, e Balogun, do Cova da Piedade, com 8.A cumprir um período de empréstimo do Bordéus, Boupendza lidera de igual modo a lista de jogadores com maior taxa de eficácia de drible: esquivou-se dos adversários em 62,5% das ocasiões contra os 58% de Ángel Torres.Este tipo de ações também se tem refletido no elevado número de remates até agora, como se comprova pelos 15 efetuados pelo gabonês. A mácula reside, porém, no facto do atacante, de 23 anos, não traduzir estes dados em golos nem assistências. O talento e a irreverência são inegáveis, mas a tomada de decisão é que precisa de ser afinada.