Novos sócios ganham experiência única

Numa campanha original para angariar novos sócios, o Feirense está a dar uma oportunidade única para que os novos associados possam ter um dia de jogo diferente.





Assim, quem se tornar sócio durante o dia de hoje, poderá conhecer os jogadores do plantel de Filipe Martins à chegada ao estádio já neste domingo, numa zona exclusiva, pode também assistir ao encontro com o Vilafranquense em pleno relvado e, no final, assistirá à partida no camarote.Esta é mais uma forma de aproximar adeptos à equipa numa temporada que todos os feirenses esperam que culmine com a subida de divisão.