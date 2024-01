Nuno Manta Santos sobre Banjaqui: «Tem condições para equipa de 1.ª Liga na próxima época»

O Feirense regressou às vitórias no passado fim de semana, com um triunfo (3-1) na receção ao Torreense no qual um dos principais destaques da equipa fogaceira foi Zidane Banjaqui. O médio internacional guineense, de 25 anos, anotou um belo golo com um potente remate e faturou pela 2.ª vez na presente edição da Liga Sabseg - já tinha marcado ao Mafra.

Atualmente a orientar o Trofense, da 2.ª Liga, Nuno Manta Santos já treinou o Feirense e o Torreense, mas também... Zidane Banjaqui, no Aves. "Em 2019, quando iniciei o percurso no Aves, ao fim de duas semanas tive a oportunidade de reestruturar o plantel, aproveitando os recursos dos sub-23. Aconteceu com o Zidane e outros como Bruno Lourenço, Mangas, Pedro Batista, Reko e Varela. O Zidane estreou-se na 1.ª Liga contra o Sp. Braga, em casa. Vencemos 1-0. Ele tinha muita qualidade técnica e individual. Era criativo, forte no um contra um, não tinha medo de assumir e trabalhava bastante. Para além disso, sempre foi um rapaz muito humilde. Acabou por fazer alguns jogos devido às características dele", lembra o técnico, assumindo que esta época tem gostado das exibições do centrocampista: "As vezes que vi o Feirense a jogar esta época, o Zidane jogou e gostei muito do que fez. Pode evoluir e desenvolver as suas características. É influente e tem um papel fundamental na equipa do Feirense."



Nuno Manta Santos não tem dúvidas de que Banjaqui vai atingir outros patamares, quiçá a curto prazo. "Com 25 anos, mais experiência e conhecimento do futebol português, acho que tem possibilidade de chegar à 1.ª Liga. Foi fustigado por algumas lesões que atrasaram o seu percurso. Este ano tem todas as condições para se evidenciar na 2.ª Liga e alcançar outros palcos, não só no futebol português, como no futebol internacional", explica o treinador, de 45 anos, concluindo: "Poderá mostrar todas as suas competências esta época, ajudar o Feirense, evoluir e chegar à 1.ª Liga. Ainda um longo caminho a percorrer na carreira e tem condições para integrar uma equipa da 1.ª Liga na próxima época."