O capitão está quase aí

Após a primeira vitória (e que vitória) no comando técnico do Feirense, em casa do Sp. Covilhã (2-1), Filipe Rocha deve ter mais uma boa notícia esta semana. Cris Santos está a ultimar a sua recuperação e, por isso, se encontra a um pequeno passo de voltar a trabalhar sem limitações sobre o relvado.





O treinador dos fogaceiros fica, assim, com todas as seis unidades do meio-campo disponíveis. Para além do capitão Cris, o plantel conta com Afonso Brito, Bruno Ramires, Christian, Fábio Espinho e Vítor.