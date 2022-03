O enorme gesto de fair-play do Feirense antes do jogo com o Casa Pia

O Feirense joga, este domingo, com o Casa Pia, em Pina Manique, e não esqueceu o seu antigo treinador, que agora orienta os gansos. Filipe Martins atravessa um período delicado devido a complicações pós-Covid-19 e já esteve duas vezes internado, tendo falhado, por esse motivo, alguns jogos do Casa Pia.Antes do início da partida desta tarde, o administrador Franclim Freitas e o diretor desportivo Ricardo Vasconcelos entregaram uma camisola do Feirense onde se podia ler "Força Filipe". A lembrança foi recebida, em pleno relvado, pelo presidente do Casa Pia, Vítor Seabra Franco.Um enorme gesto de fair-play, sobretudo se tivermos em conta que as duas equipas estão em luta direta pela subida ao principal escalão do futebol português.