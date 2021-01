O golo foge a Gui Ramos

As bolas paradas são um dos maiores trunfos do futebol moderno e o Feirense é uma das equipas que mais mossa faz na sequência de cantos ou de livres. Fabrício, Ícaro e Sérgio Silva já marcaram de bola parada, assim como Feliz de livre direto. Só falta Gui Ramos... o central tem sido um perigo constante para as defesas contrárias e esteve em particular evidência no jogo deste domingo, diante do FC Porto B.





Aos 23 e 67 minutos, o central quase marcava e voltou a cabecear quase de forma letal aos 74'. A defesa incompleta de Ricardo Silva acabaria, mesmo, por dar origem ao 1-0. Gui não marcou, mas, pode bem dizer-se, foi decisivo para o golo inaugural da partida, num lance em que muitos telespetadores terão ficado impressionados com a impulsão do jovem central.Como se pode ver na fotografia, Gui terá cabeceado por volta dos 2,50 metros (o seu 1,90 metros e quase meia altura do colega Edson Farias, que mede 1,70m). Um salto à altura de... Cristiano Ronaldo ou Michael Jordan de um defesa-central formado no Sporting e que em 2019/20 fez três golos com a camisola do Feirense.