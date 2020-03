O melhor golo fogaceiro de 2020 é de Edson Farias

A votação dos adeptos do Feirense para melhor golo de 2020 conheceu, esta sexta-feira, o seu resultado, com a escolha vencedora a recair no golo de Edson Farias, no Estádio António Coimbra da Mota, frente ao Estoril, em partida da 15ª jornada da 2ª Liga. Curiosamente, foi o primeiro tento dos fogaceiros deste ano civil.





Esse remate certeiro aconteceu numa altura em que o extremo brasileiro fez o gosto ao pé em duas partidas seguidas, pois, na jornada anterior, havia marcado ao Casa Pia. Frente aos canarinhos, Edson Farias abriu o marcador, concluindo uma bela jogada coletiva, iniciada por uma recuperação de João Victor no flanco esquerdo. Fábio Espinho ainda selaria o triunfo por dois golos sem resposta ao marcar nos descontos.Os apoiantes do emblema de Santa Maria da Feira disseram de sua justiça nas redes sociais e Edson não quis passar a eleição sem lhes deixar palavras de incentivo e "força". "Queria agradecer a todos os adeptos que votaram no meu golo como o melhor de 2020. Queria também deixar uma palavra aos meus colegas que também marcaram. A luta pelo melhor golo foi, seguramente, muito disputada. Por último, deixar uma mensagem de força aos nossos adeptos. Continuem firmes nesta luta! Logo, logo estaremos juntos a pintar o Marcolino de azul e branco. Força Feirense!", afirmou o jogador que cumpre a quarta época ao serviço do clube.O golo de Edson Farias foi, assim, o vencedor de uma lista que contava igualmente com os tentos de João Victor (frente ao FC Porto B), Feliz (Cova da Piedade), Vítor (Leixões), Fati (Chaves), Pedro Henrique (também contra o Chaves) e Guilherme Ramos (Mafra).