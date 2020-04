O mosaico solidário do staff do Feirense

Dois administradores, o team manager, a relações públicas, o secretário, um enfermeiro, os dois roupeiros e a senhora da lavandaria… todos numa só imagem. O Feirense voltou a desafiar a criatividade para dar o exemplo em mais uma mensagem solidária. "Fica em casa. Protege a tua saúde. Ajuda a salvar vidas", lê-se numa espécie de mosaico de fotografias dos nove elementos referidos.





O apelo à consciência coletiva da sociedade para seguir as recomendações da Direção-Geral de Saúde como forma primordial de evitar o contágio por coronavírus move, em mais um gesto, a sociedade desportiva do Feirense. Os fogaceiros também não desperdiçaram a oportunidade para formular uma aspiração de encontro ao coração de todos os adeptos do clube: "Hoje fechados [em casa] para amanhã voltarmos a festejar juntos [no Marcolino]."