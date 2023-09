Oficial: Guilherme Ferreira reforça o Feirense

Guilherme Ferreira foi inscrito pelo Feirense no site da Liga Portugal. De acordo com a mais recente divulgação feita pelo organismo no dia em que fecha o mercado, os fogaceiros registaram a transferência do defesa-central de 23 anos, até aqui ligado ao Chaves, emblema que o havia anunciado em julho último.O acordo entre clubes prevê um empréstimo válido por uma temporada. Deste modo, o emblema de Santa Maria da Feira garante mais uma opção para o eixo da defesa.